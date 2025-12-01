Les nocturnes de Noël à la lanterne Office de tourisme Dijon

Les nocturnes de Noël à la lanterne

Office de tourisme 11 Rue des Forges Dijon Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-12-20 19:00:00

fin : 2025-12-31 20:45:00

2025-12-20 2025-12-23 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-31

Illuminations, veillées de l’avent, fête des lumières… Autant de rendez-vous qui font des lumières de Noël, une tradition incontournable des fêtes de fin d’année !

Afin de (re)découvrir toutes ces traditions de Noël, l’Office de tourisme vous propose des déambulations nocturnes éclairées à la lanterne.

Accompagné de votre guide, vous apprendrez nombre d’anecdotes sur les traditions de Noël dans la métropole. .

