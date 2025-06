LES NOCTURNES DE ROUEÏRE Quarante 4 juillet 2025 07:00

Hérault

LES NOCTURNES DE ROUEÏRE Quarante Hérault

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-04

2025-07-04

2025-07-11

Après des mois de travaux, le centre d’Arts et du Patrimoine fait peau neuve et rouvre ses portes au grand public. Il abrite désormais des dispositifs ayant pour objectif de valoriser pleinement les activités du service éducatif et du patrimoine tout en développant une programmation ambitieuse autour des arts plastiques et de l’art contemporain.

Soirées de rencontres et d’échanges avec artistes, commissaires, graphistes et autres complices du projet de Roueïre et des expositions entre visites, discussions et partages d’expériences, suivies d’une dégustation de vins locaux en musique.

– 04 Juillet Que rien ne bouge Rencontre avec les artistes, Valérie du Chéné et Régis Pinault, en partenariat avec l’association Faugères, l’Échappée Belle dans le cadre du Festival d’art contemporain, Faugères Art Of Campagne AOC.

– 11 Juillet Bonsoir n°8 Créer du lien.

Rencontre avec le Studio Asensò autour de l’identité visuelle de Roueïre, de la narration créée entre mémoire et avenir, et de son ancrage territorial en tant que Centre d’Arts & du Patrimoine.

Entrée libre, réservation conseillée, places limitées. .

Quarante 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 25 domaine.roueire@cc-sud-herault.fr

English :

Roueïre and exhibitions between visits, discussions and sharing of experiences, followed by a musical tasting of local wines.

German :

Roueïre und Ausstellungen zwischen Besichtigungen, Diskussionen und Erfahrungsaustausch, gefolgt von einer musikalisch untermalten Verkostung lokaler Weine.

Italiano :

Roueïre e mostre con visite, discussioni e condivisione di esperienze, seguite da una degustazione di vini locali e musica dal vivo.

Espanol :

Roueïre y exposiciones con visitas, debates y puesta en común de experiencias, seguidas de una degustación de vinos locales y música en directo.

