Les Nocturnes de Sainte-Croix, Eglise Sainte-Croix, Saint-Servan Saint-Malo

Les Nocturnes de Sainte-Croix

Eglise Sainte-Croix, Saint-Servan
2 Rue Jeanne Jugan
Saint-Malo
Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-28 20:30:00

fin : 2025-12-28

2025-12-28

Les Nocturnes de Noël de l’église Sainte-Croix se dérouleront le 28/12/2025 de 17h30 à 20h30.

Vous y retrouver en première partie des contes de Noël en musique avant de basculer sur des promenades musicales. .

+33 2 99 81 21 53

