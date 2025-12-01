Les Nocturnes de Sainte-Croix, Eglise Sainte-Croix, Saint-Servan Saint-Malo
Les Nocturnes de Sainte-Croix
Eglise Sainte-Croix, Saint-Servan 2 Rue Jeanne Jugan Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-28 20:30:00
fin : 2025-12-28
2025-12-28
Les Nocturnes de Noël de l’église Sainte-Croix se dérouleront le 28/12/2025 de 17h30 à 20h30.
Vous y retrouver en première partie des contes de Noël en musique avant de basculer sur des promenades musicales. .
Eglise Sainte-Croix, Saint-Servan 2 Rue Jeanne Jugan Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 21 53
