Les nocturnes de ski à la Poya Remontées mécaniques de la Poya Vallorcine

Les nocturnes de ski à la Poya

Remontées mécaniques de la Poya La Couttetat, Chef Lieu Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Remontées mécaniques + 1 boisson

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-25 16:30:00

fin : 2025-12-25 21:00:00

Date(s) :

2025-12-25

Tous les jeudis des vacances scolaires, en fin de journée, venez passer un moment sur le domaine skiable de la Poya en piéton ou en ski.

+33 4 50 18 17 56

English : Ski nights at La Poya

Every Thursday of the school vacations, at the end of the day, come and spend some time on the Poya ski area, either on foot or on skis.

German : Nachtskifahren in La Poya

Jeden Donnerstag in den Schulferien können Sie am Ende des Tages eine Weile im Skigebiet von La Poya verbringen, entweder zu Fuß oder auf Skiern.

Italiano : Notti sulla neve a La Poya

Ogni giovedì delle vacanze scolastiche, a fine giornata, venite a trascorrere un po’ di tempo nell’area sciistica di Poya a piedi o con gli sci.

Espanol : Noches de esquí en La Poya

Todos los jueves de las vacaciones escolares, al final del día, ven a pasar un rato en la zona de esquí de Poya a pie o con esquís.

L’événement Les nocturnes de ski à la Poya Vallorcine a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc