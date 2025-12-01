Les nocturnes de ski à la Poya Remontées mécaniques de la Poya Vallorcine
Les nocturnes de ski à la Poya Remontées mécaniques de la Poya Vallorcine jeudi 25 décembre 2025.
Les nocturnes de ski à la Poya
Remontées mécaniques de la Poya La Couttetat, Chef Lieu Vallorcine Haute-Savoie
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Remontées mécaniques + 1 boisson
Début : 2025-12-25 16:30:00
fin : 2025-12-25 21:00:00
2025-12-25
Tous les jeudis des vacances scolaires, en fin de journée, venez passer un moment sur le domaine skiable de la Poya en piéton ou en ski.
English : Ski nights at La Poya
Every Thursday of the school vacations, at the end of the day, come and spend some time on the Poya ski area, either on foot or on skis.
German : Nachtskifahren in La Poya
Jeden Donnerstag in den Schulferien können Sie am Ende des Tages eine Weile im Skigebiet von La Poya verbringen, entweder zu Fuß oder auf Skiern.
Italiano : Notti sulla neve a La Poya
Ogni giovedì delle vacanze scolastiche, a fine giornata, venite a trascorrere un po’ di tempo nell’area sciistica di Poya a piedi o con gli sci.
Espanol : Noches de esquí en La Poya
Todos los jueves de las vacaciones escolares, al final del día, ven a pasar un rato en la zona de esquí de Poya a pie o con esquís.
L’événement Les nocturnes de ski à la Poya Vallorcine a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc