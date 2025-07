LES NOCTURNES DES VIGNERONS DU PAYS D’ENSERUNE Nissan-lez-Enserune

LES NOCTURNES DES VIGNERONS DU PAYS D’ENSERUNE Nissan-lez-Enserune vendredi 1 août 2025.

LES NOCTURNES DES VIGNERONS DU PAYS D’ENSERUNE

Route de Poilhes Nissan-lez-Enserune Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-27

Date(s) :

2025-08-01 2025-08-06 2025-08-08 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

Les Nocturnes Gourmandes des Caveaux Nissan & Cazouls

Tous les mercredis à Nissan-lez-Ensérune et tous les vendredis à Cazouls-lès-Béziers, nos caveaux se transforment en véritables bars à vin éphémères !

Venez vivre une expérience conviviale et festive au cœur de nos domaines, dans une ambiance mêlant vins de caractère, découvertes culinaires et animations musicales.

Les Nocturnes Gourmandes des Caveaux Nissan & Cazouls

Tous les mercredis à Nissan-lez-Ensérune et tous les vendredis à Cazouls-lès-Béziers, nos caveaux se transforment en véritables bars à vin éphémères !

Venez vivre une expérience conviviale et festive au cœur de nos domaines, dans une ambiance mêlant vins de caractère, découvertes culinaires et animations musicales.

Au programme

Dégustation de vins dans une ambiance chaleureuse

Food-trucks partenaires pour éveiller vos papilles

Concerts live ou ambiance musicale pour sublimer votre soirée .

Route de Poilhes Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie

English :

Les Nocturnes Gourmandes des Caveaux ? Nissan & Cazouls

Every Wednesday at Nissan-lez-Ensérune and every Friday at Cazouls-lès-Béziers, our cellars are transformed into ephemeral wine bars!

Come and enjoy a convivial and festive experience at the heart of our estates, in an atmosphere combining characterful wines, culinary discoveries and musical entertainment.

German :

Die Nocturnes Gourmandes der Caveaux ? Nissan & Cazouls

Jeden Mittwoch in Nissan-lez-Ensérune und jeden Freitag in Cazouls-lès-Béziers verwandeln sich unsere Weinkeller in echte temporäre Weinbars!

Erleben Sie eine gesellige und festliche Erfahrung im Herzen unserer Weingüter, in einer Atmosphäre, die charaktervolle Weine, kulinarische Entdeckungen und musikalische Unterhaltung miteinander verbindet.

Italiano :

I notturni golosi dei Caveaux? Nissan e Cazouls

Ogni mercoledì a Nissan-lez-Ensérune e ogni venerdì a Cazouls-lès-Béziers, le nostre cantine si trasformano in enoteche effimere!

Venite a vivere un’esperienza conviviale e festosa nel cuore delle nostre tenute, in un’atmosfera che unisce vini di carattere, scoperte culinarie e intrattenimento musicale.

Espanol :

Les Nocturnes Gourmandes des Caveaux ? Nissan y Cazouls

Todos los miércoles en Nissan-lez-Ensérune y todos los viernes en Cazouls-lès-Béziers, nuestras bodegas se transforman en bares de vinos efímeros

Venga a disfrutar de una experiencia festiva y distendida en el corazón de nuestras fincas, en un ambiente que combina vinos con carácter, descubrimientos culinarios y animaciones musicales.

L’événement LES NOCTURNES DES VIGNERONS DU PAYS D’ENSERUNE Nissan-lez-Enserune a été mis à jour le 2025-07-16 par 34 OT LA DOMITIENNE