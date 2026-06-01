LES NOCTURNES DES VIGNERONS DU PAYS D’ENSERUNE NISSAN Nissan-lez-Enserune

Nissan-lez-Enserune

LES NOCTURNES DES VIGNERONS DU PAYS D’ENSERUNE NISSAN

Avenue de la Gare Nissan-lez-Enserune Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-10 2026-06-24 2026-07-08 2026-07-22

Dans une ambiance festive et conviviale aux airs de guinguette, venez déguster nos vins locaux, savourez les spécialités de nos food-trucks partenaires et vibrez au son des différents concerts live, de 19h à 23h. Dans un cadre chaleureux, profitez de nos extérieurs et du coucher de soleil sur nos œuvres street-art, au son des concerts et des cigales … Découvrez la dolce vita languedocienne.

Tout au long de l’été, laissez-vous séduire par la magie de nos nocturnes.

Un mercredi sur deux, notre caveau de Nissan-lez-Ensérune se transforme en bar à vin. Dans une ambiance festive et conviviale aux airs de guinguette, venez déguster nos vins locaux, savourez les spécialités de nos food-trucks partenaires et vibrez au son des différents concerts live, de 19h à 23h.

Dans un cadre chaleureux, profitez de nos extérieurs et du coucher de soleil sur nos œuvres street-art, au son des concerts et des cigales … Découvrez la dolce vita languedocienne.

Cette année, chaque soirée sera l’occasion de découvrir un groupe musical et son univers. Laissez vous aller aux rythme de la soul, du rock, de la pop et même du funk !

Programmation:

Mercredi 10 juin

Wave

Concert électro pop

Mercredi 24 juin

WhiteLite

Concert rock new wave

Mercredi 8 juillet

Climax

Concert rock

Mercredi 22 juillet

Rue de la Soul

Concert soul funk

Mercredi 5 août

M’S Acoustic DJ

Concert pop rock

Mercredi 19 août

No Limit

Concert pop rock

Sur réservation en ligne https://www.billetweb.fr/nocturnes-a-nissan-lez-enserune ou au 04 67 37 00 31 .

Avenue de la Gare Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 37 00 31 comptoirnissan@vpe.fr

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English : LES NOCTURNES DES VIGNERONS DU PAYS D’ENSERUNE NISSAN

In a festive and convivial guinguette atmosphere, come and taste our local wines, savor the specialties of our partner food-trucks and vibrate to the sound of various live concerts, from 7pm to 11pm. In a warm and inviting setting, enjoy the outdoors and the sunset over our street-art works, to the sound of live music and cicadas? Discover the dolce vita of Languedoc.

L’événement LES NOCTURNES DES VIGNERONS DU PAYS D’ENSERUNE NISSAN Nissan-lez-Enserune a été mis à jour le 2026-05-29 par 34 OT LA DOMITIENNE