Les Nocturnes Dreux

Les Nocturnes

9 Cour de L’Hotel Dieu Dreux Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Une soirée exceptionnelle vous attend à Dreux au Domaine Royal.

La fin d’année approche ! C’est le moment de retrouver la magie de Noël, les moments conviviaux en famille et les balades féériques de l’Office de tourisme !

Préparez-vous à vivre des moments plein de magie lors de ces deux balades qui vous réservent encore cette année de merveilleux spectacles.

Restez connectés nous vous dévoilons très bientôt tous les détails de ces soirées inoubliables… 5 .

English :

An exceptional evening awaits you at the Domaine Royal in Dreux.

German :

Ein außergewöhnlicher Abend erwartet Sie in Dreux in der Domaine Royal.

Italiano :

Una serata eccezionale vi attende al Domaine Royal di Dreux.

Espanol :

Le espera una velada excepcional en el Domaine Royal de Dreux.

