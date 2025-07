Les Nocturnes du Bournat Parc du Bournat Le Bugue

Les Nocturnes du Bournat Parc du Bournat Le Bugue mercredi 20 août 2025.

Les Nocturnes du Bournat

Parc du Bournat 191 allée Paul-Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Tarif : 13 – 13 – 21.9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-20

fin : 2025-08-21

Date(s) :

2025-08-20 2025-08-21

19h30. Début des festivités manèges illuminés, bandas, fanfares. Possibilité de restauration sur place. 22h30: Projection suivi d’un feu d’artifice. 13€/enfant-21.90€/adulte

Les artisans, les animaux, la fête foraine, les barques, tout le parc de loisirs dévoile de nouveaux atouts. Les manèges illuminés sont sublimés, la Grande Roue rencontre le soleil couchant, le village prend un air mystérieux pour plus de sensations et d’enchantements.

À partir de 19h30: Une ribambelle d’animations donne le ton. Bandas, fanfare, guinguette font vibrer et chanter petits et grands.

À partir de 22h30: Dans le cadre champêtre du moulin, illuminé par un mapping coloré, le feu d’artifice vient maquiller le ciel étoilé de la Vallée de la Vézère.

Nocturne inclue dans le billet d’entrée classique

Restauration possible

– Chez Paul, repas sur réservation au 05.53.09.05.63

– La roulotte gourmande menu brasero à cuire soi-même.

– La brasserie tartines gourmandes, ambiance typique brasserie d’antan.

– La rôtisserie Chez-Odette volailles rôties.

– glaces et pâtisseries maisons .

Parc du Bournat 191 allée Paul-Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 41 99 infos@lebournat.fr

English :

19h30. Start of the festivities: illuminated merry-go-rounds, bandas, brass bands. Catering available on site. 10:30pm: Screening followed by fireworks. 13?/enfant-21.90?/adulte

German : Les Nocturnes du Bournat

19h30. Beginn der Feierlichkeiten: beleuchtete Karussells, Bandas, Blaskapellen. Möglichkeit, vor Ort zu essen. 22:30 Uhr: Filmvorführung mit anschließendem Feuerwerk. 13?/enfant-21.90?/adulte

Italiano :

19h30. Inizio dei festeggiamenti: giostre illuminate, bandas, bande di ottoni. Ristorazione disponibile in loco. 22.30: proiezione seguita da fuochi d’artificio. 13?/enfant-21.90?/adulte

Espanol : Les Nocturnes du Bournat

19h30. Inicio de las fiestas: tiovivos iluminados, bandas, bandas de música. Servicio de catering in situ. 22h30: Proyección seguida de fuegos artificiales. 13?/enfant-21.90?/adulte

L’événement Les Nocturnes du Bournat Le Bugue a été mis à jour le 2025-07-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère