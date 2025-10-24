Les Nocturnes du Château du Bouchet Rosnay

Vivez une expérience unique pour découvrir les murs chargés d’histoire du Géant de la Brenne au cœur de la nuit ! Le Château du Bouchet vous ouvre ses portes pour des visites guidées et théâtralisées à la lueur de votre lampe torche,

La nuit s’installe, et le vent murmure entre les tours du vieux château… Sous la clarté vacillante des chandelles, les murs semblent respirer, les couloirs chuchotent, et les ombres dansent. On raconte qu’à l’approche d’Halloween, les âmes oubliées du Bouchet se rassemblent, guidées par la lueur des lanternes. Certains jurent avoir entendu des pas dans les escaliers déserts… d’autres affirment avoir croisé un regard venu d’un autre siècle. Venez, si vous l’osez, percer les mystères du château lors de ces nocturnes d’Halloween. Entre rêve et cauchemar, laissez-vous happer par les légendes et les secrets enfouis dans la pierre. Entre ombre et murmure, le Bouchet vous attend. Mais prenez garde certains visiteurs d’un autre temps pourraient bien ne jamais être repartis… 5 .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 7 85 17 37 69

English :

Experience the history of the Giant of the Brenne at night! Château du Bouchet opens its doors to you for guided, theatrical tours by torchlight,

German :

Erleben Sie eine einzigartige Erfahrung und entdecken Sie die geschichtsträchtigen Mauern des Géant de la Brenne im Herzen der Nacht! Das Château du Bouchet öffnet seine Pforten für geführte und theatralische Besichtigungen im Schein Ihrer Taschenlampe,

Italiano :

Vivete un’esperienza unica scoprendo le mura ricche di storia del Gigante della Brenne nel cuore della notte! Lo Château du Bouchet vi apre le porte per visite guidate e drammatizzate alla luce delle fiaccole,

Espanol :

Disfrute de una experiencia única descubriendo las murallas cargadas de historia del Gigante de Brenne en plena noche El castillo del Bouchet le abre sus puertas para visitas guiadas y teatralizadas a la luz de las antorchas,

