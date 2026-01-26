Les nocturnes du Frac-Artothèque Limoges

Les nocturnes du Frac-Artothèque

17 Bis Rue Charles Michels Limoges

Gratuit

2026-01-28

fin : 2026-01-28

2026-01-28

Le mercredi 28 janvier le Frac-Artothèque ferme ses portes à 21h. L’occasion de venir découvrir les nouvelles expositions, prendre un verre au Café-Lecture et écouter trois étudiants et étudiantes de l’École Nationale Supérieure d’Art et de Design de Limoges vous parler de leur travail et faire dialoguer une de leurs pièces avec une œuvre de nos collections.

À partir de 18h30, venez cultiver votre curiosité et rencontrer de jeunes artistes lors d’un moment de partage généreux, un brin festif, pour parler d’art autour d’un verre ou d’un café.

Champs de paroles #2 , au café-lecture

Julie Chaffort Pour la peau , au rez-de-chaussée

Laureline Galliot Décors linceulés , dans l’espace du balcon

Chères créatures .

17 Bis Rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

