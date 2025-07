Les nocturnes du mercredi Jullouville

Les nocturnes du mercredi Jullouville mercredi 13 août 2025.

Les nocturnes du mercredi

Jullouville Manche

Début : 2025-08-13 18:00:00

fin : 2025-08-13 23:00:00

2025-08-13

Marchés nocturnes de Jullouville Été 2025.

Ambiance festive, artisanat local et musique en plein air !

Cet été, Jullouville s’anime en soirée avec quatre grands marchés nocturnes organisés par l’association Animons Jullou. Rendez-vous pour ce dernier rdv, le mercredi du 13 août 2025, de 18h à 23h, au cœur de la station balnéaire.

Vous y découvrirez :

• Près de 70 exposants créateurs, artisans, producteurs locaux, idées cadeaux et gourmandises estivales.

• 6 concerts en simultané chaque soir, répartis dans toute la ville, pour une ambiance musicale éclectique et conviviale.

• 1 concert chaque soir à l’Hôtel des Falaises (Edenville).

• Animations et spectacles de rue pour petits et grands.

Ces soirées sont l’occasion parfaite de flâner entre les stands, de profiter d’un coucher de soleil en musique et de (re)découvrir le charme estival de Jullouville dans une atmosphère chaleureuse et familiale.

Accès libre Tous publics Restauration sur place.

Jullouville 50610 Manche Normandie +33 7 80 59 64 78 animonsjullou@gmail.com

English : Les nocturnes du mercredi

Jullouville night markets ? Summer 2025.

Festive atmosphere, local crafts and open-air music!

This summer, Jullouville comes alive in the evenings with four major night markets organized by the Animons Jullou association. Join us on Wednesday, August 13, 2025, from 6pm to 11pm, in the heart of the seaside resort.

You’ll discover ..:

? 70 exhibitors: designers, craftspeople, local producers, gift ideas and summer treats.

? 6 simultaneous concerts each evening, spread throughout the town, for an eclectic and convivial musical atmosphere.

? 1 concert each evening at the Hôtel des Falaises (Edenville).

entertainment and street shows for young and old.

These evenings are the perfect opportunity to stroll between the stalls, enjoy a musical sunset and (re)discover the summer charm of Jullouville in a warm, family atmosphere.

Free admission ? Open to all ? Catering on site.

German :

Nachtmärkte in Jullouville ? Sommer 2025.

Festliche Atmosphäre, lokales Kunsthandwerk und Musik unter freiem Himmel!

Diesen Sommer wird Jullouville abends mit vier großen Nachtmärkten belebt, die von der Vereinigung Animons Jullou organisiert werden. Die letzte Veranstaltung findet am Mittwoch, dem 13. August 2025, von 18 bis 23 Uhr im Herzen des Badeortes statt.

Sie werden dort entdecken :

? 70 Aussteller: Designer, Kunsthandwerker, lokale Produzenten, Geschenkideen und sommerliche Leckereien.

? 6 Simultankonzerte jeden Abend, die in der ganzen Stadt verteilt sind und für eine eklektische und gesellige musikalische Atmosphäre sorgen.

? 1 Konzert jeden Abend im Hôtel des Falaises (Edenville).

? Animationen und Straßenshows für Groß und Klein.

Diese Abende sind die perfekte Gelegenheit, zwischen den Ständen zu flanieren, einen Sonnenuntergang mit Musik zu genießen und den sommerlichen Charme von Jullouville in einer herzlichen und familiären Atmosphäre (wieder) zu entdecken.

Freier Zugang ? Für alle Altersgruppen ? Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Mercati notturni a Jullouville? Estate 2025.

Atmosfera di festa, artigianato locale e musica all’aperto!

Quest’estate Jullouville si animerà di sera con quattro grandi mercati notturni organizzati dall’associazione Animons Jullou. Unitevi a noi per quest’ultimo evento, mercoledì 13 agosto 2025, dalle 18.00 alle 23.00, nel cuore della località balneare.

Troverete

quasi 70 espositori: designer, artigiani, produttori locali, idee regalo e delizie estive.

6 concerti simultanei ogni sera, distribuiti in tutta la città, per un’atmosfera musicale eclettica e amichevole.

1 concerto ogni sera all’Hôtel des Falaises (Edenville).

animazione e spettacoli di strada per tutte le età.

Queste serate sono l’occasione perfetta per passeggiare tra le bancarelle, godersi un tramonto musicale e (ri)scoprire il fascino estivo di Jullouville in un’atmosfera calda e familiare.

Ingresso gratuito? Aperto a tutti? Ristorazione in loco.

Espanol :

Mercados nocturnos en Jullouville ? Verano de 2025.

Ambiente festivo, artesanía local y música al aire libre

Este verano, Jullouville cobrará vida por las tardes con cuatro grandes mercados nocturnos organizados por la asociación Animons Jullou. Acompáñenos en esta nueva cita, el miércoles 13 de agosto de 2025, de 18:00 a 23:00 horas, en el corazón de la estación balnearia.

Encontrará

cerca de 70 expositores: diseñadores, artesanos, productores locales, ideas para regalos y caprichos veraniegos.

? 6 conciertos simultáneos cada noche, repartidos por toda la ciudad, para un ambiente musical ecléctico y acogedor.

? 1 concierto cada noche en el Hôtel des Falaises (Edenville).

animaciones y espectáculos de calle para todas las edades.

Estas veladas son la ocasión perfecta para pasear entre los puestos, disfrutar de un atardecer musical y (re)descubrir el encanto estival de Jullouville en un ambiente cálido y familiar.

Entrada gratuita ? Abierto a todos ? Restauración in situ.

