LES NOCTURNES DU PAYS D’ENSERUNE CAZOULS Cazouls-lès-Béziers

Cazouls-lès-Béziers

LES NOCTURNES DU PAYS D’ENSERUNE CAZOULS

55 Avenue Jean Jaurès Cazouls-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-19 2026-07-03 2026-07-17

Dans une ambiance festive et conviviale aux airs de guinguette, venez déguster nos vins locaux, savourez les spécialités de nos food-trucks partenaires et vibrez au son des différents concerts live, de 19h à 23h. Dans un cadre chaleureux, profitez de nos extérieurs et du coucher de soleil sur nos œuvres street-art, au son des concerts et des cigales …

Nos caveaux se transforment en bars à vin !

Tout au long de l’été, laissez-vous séduire par la magie de nos nocturnes.

Un vendredi sur 2, notre caveau de Cazouls-lès-Béziers se transforme en bar à vin. Dans une ambiance festive et conviviale aux airs de guinguette, venez déguster nos vins locaux, savourez les spécialités de nos food-trucks partenaires et vibrez au son des différents concerts live, de 19h à 23h.

Dans un cadre chaleureux, profitez de nos extérieurs et du coucher de soleil sur nos œuvres street-art, au son des concerts et des cigales … Découvrez la dolce vita languedocienne.

Cette année, chaque soirée sera l’occasion de découvrir un groupe musical et son univers. Laissez vous aller aux rythme de la soul, du rock, de la pop et même du funk !

Programmation

Vendredi 5 juin

No Limit

Concert pop rock

Vendredi 19 juin

Climax

Concert rock

Vendredi 3 juillet

Chic Wah Wah

Concert pop

Vendredi 17 juillet

Rue de la Soul

Concert soul funk

Vendredi 31 juillet

M’S Acoustic DJ

Concert pop rock

Vendredi 7 août

The Kim’s Survivors

Concert rock .

55 Avenue Jean Jaurès Cazouls-lès-Béziers 34370 Hérault Occitanie +33 4 67 93 89 21 comptoircazouls@vpe.fr

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English : LES NOCTURNES DU PAYS D’ENSERUNE CAZOULS

In a festive and convivial guinguette atmosphere, come and taste our local wines, savor the specialties of our partner food-trucks and vibrate to the sound of various live concerts, from 7pm to 11pm. In a warm and inviting setting, enjoy the outdoors and the sunset over our street-art works, to the sound of live music and cicadas?

L’événement LES NOCTURNES DU PAYS D’ENSERUNE CAZOULS Cazouls-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-05-29 par 34 OT LA DOMITIENNE