LES NOCTURNES GOURMANDES DES CAPRICES – Nébian 9 juillet 2025 07:00

Hérault

LES NOCTURNES GOURMANDES DES CAPRICES Nébian Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-07-09

fin : 2025-07-09

2025-07-09

2025-07-12

2025-08-08

2025-08-09

2025-08-10

Accompagnez-nous en garde du soir pour une soirée atypique et inoubliable entre garrigue, chèvres, coucher de soleil et levé de lune !

Pique nique tiré du sac suivi d’une dégustation des produits de la ferme et des vins du Clos d’Elis.

Départ de la ferme à 18h30, retour aux environs des 22h30.

Possibilité d’assister à la traite à 17h.

Petits conseils anti moustique et pull fortement conseillé (les soirées peuvent être fraîches en garrigue même si on est en plein été).

Sur inscription, à partir de 10 ans. .

Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 6 18 87 57 30 lafermedescaprices@hotmail.com

English :

Join us on evening watch for an unusual and unforgettable evening of garrigue, goats, sunset and moonrise!

Packed lunch followed by a tasting of farm produce and Clos d’Elis wines.

German :

Begleiten Sie uns auf der Abendwache zu einem untypischen und unvergesslichen Abend zwischen Garrigue, Ziegen, Sonnenuntergang und Mondaufgang!

Picknick aus dem Rucksack, gefolgt von einer Verkostung der Produkte des Bauernhofs und der Weine des Clos d’Elis.

Italiano :

Unisciti a noi nel turno di guardia serale per una serata insolita e indimenticabile tra gariga, capre, tramonto e sorgere della luna!

Pranzo al sacco seguito da una degustazione di prodotti della fattoria e dei vini del Clos d’Elis.

Espanol :

Únase a nosotros en la vigilancia nocturna para pasar una velada insólita e inolvidable rodeado de garriga, cabras, puestas de sol y salidas de la luna

Almuerzo para llevar seguido de una degustación de productos de la granja y vinos Clos d’Elis.

