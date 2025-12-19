Les Nocturnes Revercourt
Les Nocturnes Revercourt mercredi 4 mars 2026.
Ecorando à Revercourt
Les Sablonnières Revercourt Eure-et-Loir
Début : 2026-03-04 14:30:00
fin : 2026-03-04
2026-03-04
L’Office de tourisme vous emmène découvrir les plus beaux paysages du Pays de Dreux. Dans une démarche écoresponsable, nous ramasserons les déchets qui se trouvent sur le chemin.
Circuit de 5 à 7 km/ env. 2h tout public
RDV à 14h30, devant l’église de Revercourt .
Les Sablonnières Revercourt 28270 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr
