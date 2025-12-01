Les Noélies Bartenheim

Les Noélies

1 Grand’Rue Bartenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-10 18:00:00

fin : 2025-12-12 21:00:00

Date(s) :

2025-12-10 2025-12-13 2025-12-14

Cette année encore, vivez un moment féerique à l’occasion des Noélies, événement convivial et enchanteur qui se tiendra dans et autour de la Maison Pour Tous, jusqu’à l’église Saint-Georges, en passant par le square Le Bretzel.

Suivez le sentier illuminé jusqu’à l’église Saint-Georges, où un magnifique spectacle son et lumières vous attend. En chemin, petits et grands croiseront Cathy la conteuse et ses histoires magiques, ou encore l’ami Lucien et ses jeux d’antan. Chaque soir, laissez-vous bercer par les animations musicales, admirez les sapins décorés par les écoliers et découvrez leurs jolis dessins exposés.

Laissez-vous emporter par la magie de Noël à bord du petit train touristique gratuit, qui vous fera découvrir les maisons illuminées et décorées aux couleurs de la saison. Dans le superbe square du Bretzel, embelli par les jeunes de l’AFAPEI Sud Alsace, quinze cabanons vous attendent. Artistes, artisans et producteurs locaux vous y feront découvrir leurs plus belles créations et gourmandises. Sans oublier l’arrivée du Père Noël, le dimanche après-midi, pour le bonheur des plus petits !

Les papilles seront aussi à la fête tartes flambées, crêpes, gaufres, poêlée hivernale, sans oublier les dégustations des exposants. Et à l’intérieur, une soupe bien chaude vous attendra à la Maison Pour Tous, concoctée avec amour par les restaurateurs du village.

Une tombola solidaire, organisée par l’IMPRO de Bartenheim, permettra de soutenir des projets pour les résidents. Et pour chaque tarte flambée vendue, 1 € sera reversé à une association caritative. 0 .

