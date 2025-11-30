Les Noëlies concert Molsheim

Les Noëlies concert Molsheim dimanche 30 novembre 2025.

Les Noëlies concert

Rue Notre-Dame Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-30 16:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Concert de Noël dans le cadre des Noëlies proposé par l’Ensemble de musique baroque Concerto Soave dans l’église des Jésuites.

Cette année encore, les Noëlies vous proposent differents concert dans toute l’Alsace. À Molsheim, dans la superbe église des Jésuites, c’est l’Ensemble Vocal Concerto Soave, ensemble de musique baroque. .

English :

Christmas concert by Concerto Soave baroque music ensemble in the Jesuit church.

German :

Weihnachtskonzert im Rahmen der Noëlies, das vom Barockmusikensemble Concerto Soave in der Jesuitenkirche angeboten wird.

Italiano :

Concerto di Natale dell’ensemble di musica barocca Concerto Soave nella chiesa dei Gesuiti.

Espanol :

Concierto de Navidad del conjunto de música barroca Concerto Soave en la iglesia de los Jesuitas.

