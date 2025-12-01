Les Noëlies Veillée de Noël avec avec la Chapelle Rhénane Obernai

Les Noëlies Veillée de Noël avec avec la Chapelle Rhénane

Ubuntu, une émanation du prestigieux ensemble La Chapelle Rhénane, constitué d’un quatuor vocal, proposera un programme mêlant la grande musique a cappella à des Noëls anciens et modernes.

Un Noël classique et populaire avec la Chapelle Rhénane Céline Mellon (soprano), Salomé Haller (mezzo-soprano), Benoît Haller (ténor), Lucien Moissonnier-Benert (basse)

La Chapelle Rhénane, ensemble de musique baroque fondé à Strasbourg en 2001, a développé ses actions auprès de tous les publics depuis 2017, et se produit dans les cadres de l’éducation, du médico-social et même des prisons. Ubuntu, une émanation du prestigieux ensemble, est un sextuor vocal dont les membres travaillent régulièrement ensemble, développent un répertoire commun, et affirment que la découverte joyeuse de tous les styles de musique n’est pas réservée à des spécialistes.

À l’occasion des Noëlies, Ubuntu sera constitué d’un quatuor vocal et proposera un programme mêlant la grande musique a cappella de toutes époques à des Noëls anciens et modernes, toujours à la fois proches et surprenants.

C’est une veillée intimiste au plus proche des artistes qui est proposée. .

English :

Ubuntu, a vocal quartet from the prestigious ensemble La Chapelle Rhénane, will present a program combining great a cappella music with ancient and modern Christmas carols.

German :

Ubuntu, ein Ableger des renommierten Ensembles La Chapelle Rhénane, besteht aus einem Vokalquartett und bietet ein Programm, das große A-cappella-Musik mit alten und modernen Weihnachtsliedern verbindet.

Italiano :

Ubuntu, un quartetto vocale del prestigioso ensemble La Chapelle Rhénane, proporrà un programma che combina la grande musica a cappella con canti natalizi antichi e moderni.

Espanol :

Ubuntu, cuarteto vocal del prestigioso conjunto La Chapelle Rhénane, ofrecerá un programa que combina la gran música a capella con villancicos antiguos y modernos.

