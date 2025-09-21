Les Noës-près-Troyes JEP 2025 Les Noës-près-Troyes

Eglise Notre-Dame-de-la-Nativité Les Noës-près-Troyes Aube

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

>> Visite libre de l’église

Dimanche 14h-18h



>> Exposition

Exposition de photos anciennes suivie d’un jeu hier-aujourd’hui à partir de celles-ci

Dimanche 14h-18h



>> Quizz patrimoine

Redécouvrez l’architecture à partir de l’église !

Dimanche 15h (durée 1h30)

> Apporter un crayon .

Eglise Notre-Dame-de-la-Nativité Les Noës-près-Troyes 10420 Aube Grand Est +33 6 83 34 17 00 patrimoinenoyat@gmail.com

