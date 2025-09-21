Les Noës-près-Troyes JEP 2025 Les Noës-près-Troyes
Eglise Notre-Dame-de-la-Nativité Les Noës-près-Troyes Aube
Gratuit
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-21
>> Visite libre de l’église
Dimanche 14h-18h
>> Exposition
Exposition de photos anciennes suivie d’un jeu hier-aujourd’hui à partir de celles-ci
Dimanche 14h-18h
>> Quizz patrimoine
Redécouvrez l’architecture à partir de l’église !
Dimanche 15h (durée 1h30)
> Apporter un crayon .
Eglise Notre-Dame-de-la-Nativité Les Noës-près-Troyes 10420 Aube Grand Est +33 6 83 34 17 00 patrimoinenoyat@gmail.com
