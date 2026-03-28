Les Nomades de Zagros, à bout de souffle Salle des fêtes Paul Pelleray Sablons sur Huisne
Les Nomades de Zagros, à bout de souffle Salle des fêtes Paul Pelleray Sablons sur Huisne samedi 25 avril 2026.
Les Nomades de Zagros, à bout de souffle
Salle des fêtes Paul Pelleray Condé sur Huisne Sablons sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Les associations Les amis du Moulin de Boiscorde et La Rurale (dans le cadre du Festival Nomade du Perche qui se déroulera du 12 au 14 juin), vous invitent à la projection du film Les Nomades de Zagros, à bout de souffle , réalisé par Omid Hashemi en collaboration avec Zahra Hashemi.
Buvette à partir de 20h, projection du film à 20h30 (durée 1h20) suivie par un débat-rencontre.
Pratique à la salle des fêtes Paul Pelleray (à côté de la mairie), participation libre. .
Salle des fêtes Paul Pelleray Condé sur Huisne Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 6 20 14 43 63 festivalnomadeduperche@gmail.com
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English : Les Nomades de Zagros, à bout de souffle
L’événement Les Nomades de Zagros, à bout de souffle Sablons sur Huisne a été mis à jour le 2026-03-28 par OT CdC Coeur du Perche
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