Les Nomades de Zagros, à bout de souffle Salle des fêtes Paul Pelleray Sablons sur Huisne

Les Nomades de Zagros, à bout de souffle

Salle des fêtes Paul Pelleray Condé sur Huisne Sablons sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Les associations Les amis du Moulin de Boiscorde et La Rurale (dans le cadre du Festival Nomade du Perche qui se déroulera du 12 au 14 juin), vous invitent à la projection du film Les Nomades de Zagros, à bout de souffle , réalisé par Omid Hashemi en collaboration avec Zahra Hashemi.

Buvette à partir de 20h, projection du film à 20h30 (durée 1h20) suivie par un débat-rencontre.

Pratique à la salle des fêtes Paul Pelleray (à côté de la mairie), participation libre. .

Salle des fêtes Paul Pelleray Condé sur Huisne Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 6 20 14 43 63 festivalnomadeduperche@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Nomades de Zagros, à bout de souffle

L’événement Les Nomades de Zagros, à bout de souffle Sablons sur Huisne a été mis à jour le 2026-03-28 par OT CdC Coeur du Perche