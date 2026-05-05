Les Nomades du temps, Château et jardins de Viven, Viven

Les Nomades du temps 6 et 7 juin Château et jardins de Viven Pyrénées-Atlantiques

4€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Lors de leur promenade dans les jardins du château Viven, les visiteurs rencontreront, croiseront « les Nomades du temps », vêtus de leurs plus beaux atours.

Château et jardins de Viven 921 Chemin du Château, 64450 Viven, France Viven 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0686486097 http://www.chateau-de-viven.com Acquis en 1982 par Louis et Jeanne-Emma Graciet, les jardins de ce domaine sont en friche. Alors qu’ils entouraient le château, remanié au XVIIIe siècle, il ne subsiste que les traces d’un bassin et des buis ancestraux. Dès 1988, les propriétaires redessinent le jardin à la française situé en terrasse et clos de murs en galets, typiques du Béarn. Six parterres sont dessinés, avec une croix de Malte, des entrelacs et des broderies de buis. Plusieurs variétés de rosiers animent sur trois côtés cet ensemble structuré. Année après année, de nouvelles créations voient le jour. Le pigeonnier octogonal, supporté par de massives colonnes en pierre, est restauré, ainsi que le magnifique bassin ovale accueillant divers palmipèdes. Celui-ci est mis en valeur d’un côté par un mail planté de majestueux tilleuls, et de l’autre par une imposante grange recouverte d’une roseraie aux 150 sujets. Ici, le buis est la plante vedette, la vocation du lieu. Il se prête à la réalisation de nombreuses topiaires, d’un labyrinthe, d’un théâtre de verdure et souligne les parterres du potager. Le parc réserve aussi d’autres surprises telles qu’une clairière japonisante, une bambouseraie, une mare, un poulailler et une collection d’arbres et d’arbustes. Autoroute A65, sortie n°9 Thèze.

Rendez-vous aux jardins

©jardins du château de Viven