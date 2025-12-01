Les Non Sens savent où ils vont · Cabaret d’impro Kibélé Paris
Les Non Sens savent où ils vont · Cabaret d’impro Kibélé Paris vendredi 19 décembre 2025.
Les Non Sens savent peut être où ils vont, mais ils ne savent pas encore comment, car à chaque fois la route est différente !
Cette route ce sont les thèmes du public qui la décideront. Un chemin bordé de fantaisie, d’émotions fortes, de tendresse, de suspense, de frisson, et de rires !
Vos thèmes, vos mots, 5 comédiens joueront vos histoires.
Le vendredi 19 décembre 2025
de 21h30 à 22h30
payant
De 5 à 7 euros.
Consommation obligatoire.
Public jeunes et adultes.
Kibélé 12, rue de L’Échiquier 75010 Paris
