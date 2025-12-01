Les Non Sens savent où ils vont · Cabaret d’impro Kibélé Paris

Les Non Sens savent peut être où ils vont, mais ils ne savent pas encore comment, car à chaque fois la route est différente !

Cette route ce sont les thèmes du public qui la décideront. Un chemin bordé de fantaisie, d’émotions fortes, de tendresse, de suspense, de frisson, et de rires !

Vos thèmes, vos mots, 5 comédiens joueront vos histoires.

Le vendredi 19 décembre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

De 5 à 7 euros.

Consommation obligatoire.

Public jeunes et adultes.

Kibélé 12, rue de L’Échiquier 75010 Paris

