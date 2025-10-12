Les Non Sens savent où ils vont … improviser Le Kibélé Paris

Les Non Sens savent où ils vont … improviser Le Kibélé Paris samedi 11 octobre 2025.

Les Non-Sens entament leur 18ème saison ! Venez leur donner vos mots, ils vous raconteront des histoires dans 5, 4, 3, 2, 1… impro !

Les Non Sens savent peut être où ils vont, mais ils ne savent pas encore comment, car à chaque fois la route est différente !

Cette route ce sont les thèmes du public qui la décideront. Un chemin bordé de fantaisie, d’émotions fortes, de tendresse, de suspense, de frisson, et de rires !

Spectacle d’improvisation théâtrale, 6 comédiens jouent les histoires proposées par le public.

Le samedi 11 octobre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

5€ sur réservation , 7€ sur place , étudiant gratuit

Tout public. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-12T00:30:00+02:00

fin : 2025-10-12T01:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-11T21:30:00+02:00_2025-10-11T22:30:00+02:00

Le Kibélé 12, Rue De L’echiquier 75010 Paris

https://www.facebook.com/events/1102008964999661/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22attachment%22%2C%22surface%22%3A%22newsfeed%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D nonsens.impro@gmail.com