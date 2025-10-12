Les Non Sens savent où ils vont … improviser Le Kibélé Paris
Les Non Sens savent où ils vont … improviser Le Kibélé Paris samedi 11 octobre 2025.
Les Non-Sens entament leur 18ème saison ! Venez leur donner vos mots, ils vous raconteront des histoires dans 5, 4, 3, 2, 1… impro !
Les Non Sens savent peut être où ils vont, mais ils ne savent pas encore comment, car à chaque fois la route est différente !
Cette route ce sont les thèmes du public qui la décideront. Un chemin bordé de fantaisie, d’émotions fortes, de tendresse, de suspense, de frisson, et de rires !
Spectacle d’improvisation théâtrale, 6 comédiens jouent les histoires proposées par le public.
Le samedi 11 octobre 2025
de 21h30 à 22h30
payant
5€ sur réservation , 7€ sur place , étudiant gratuit
Tout public. Jusqu’à 12 ans.
Le Kibélé 12, Rue De L’echiquier 75010 Paris
https://www.facebook.com/events/1102008964999661/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22attachment%22%2C%22surface%22%3A%22newsfeed%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D nonsens.impro@gmail.com