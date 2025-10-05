Les Nordics en MARCHE ROSE Salle polyvalente Lignan-de-Bordeaux
Les Nordics en MARCHE ROSE
Salle polyvalente 4 Chem. de l’Ancienne Forge 2 Lignan-de-Bordeaux Gironde
Tarif : 6 – 6 – EUR
Randonnée pédestre à l’occasion de l’octobre Rose au départ de la salle polyvalente rendez-vous à 9H30. .
Salle polyvalente 4 Chem. de l’Ancienne Forge 2 Lignan-de-Bordeaux 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 94 48 70 lesnordicsenmarche@free.fr
