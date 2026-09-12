AGENDA · Bussy-le-Grand
Les Nordiques La Pause Rabutin Bussy-le-Grand
samedi 12 septembre 2026 · La Pause Rabutin · Bussy-le-Grand
Informations pratiques
Bussy-le-Grand
Les Nordiques
La Pause Rabutin 13 Rue du Château Bussy-le-Grand Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12 19:30:00
Date(s) :
2026-09-12
.
La Pause Rabutin 13 Rue du Château Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lapauserabutin@gmail.com
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English : Les Nordiques
L’événement Les Nordiques Bussy-le-Grand a été mis à jour le 2026-08-31 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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