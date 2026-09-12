Les Nordiques La Pause Rabutin Bussy-le-Grand

Informations pratiques

Bussy-le-Grand

Les Nordiques

La Pause Rabutin 13 Rue du Château Bussy-le-Grand Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12 19:30:00

Date(s) :

2026-09-12

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La Pause Rabutin 13 Rue du Château Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lapauserabutin@gmail.com

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English : Les Nordiques

L’événement Les Nordiques Bussy-le-Grand a été mis à jour le 2026-08-31 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)