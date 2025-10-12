Les notes d’hiver Duo Cantares Musée-bibliothèque Paul Arbaud Aix-en-Provence

Les notes d’hiver Duo Cantares

Dimanche 12 octobre 2025 à partir de 17h. Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2A rue du 4 Septembre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Un duo envoûtant où la voix expressive de Magali Léger et la guitare élégante de Gilbert Clamens célèbrent le riche patrimoine hispanique et latino-américain, à travers des arrangements subtils et une interprétation pleine de passion.

Le Duo Cantares vous offre un programme intitulé « Sueños ». Un voyage à Grenade, Séville, mais aussi Buenos Aires et Rio de Janeiro.

Magali Leger, chant et Gilbert Clamens , guitare .

Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2A rue du 4 Septembre Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 00 59 10 lesnotesdhiver@gmail.com

English :

A spellbinding duo in which Magali Léger’s expressive voice and Gilbert Clamens’s elegant guitar celebrate the rich Hispanic and Latin American heritage, through subtle arrangements and passionate interpretation.

German :

Ein bezauberndes Duo, in dem die ausdrucksstarke Stimme von Magali Léger und die elegante Gitarre von Gilbert Clamens das reiche hispanische und lateinamerikanische Erbe durch subtile Arrangements und eine Interpretation voller Leidenschaft zelebrieren.

Italiano :

Un duo affascinante in cui la voce espressiva di Magali Léger e l’elegante chitarra di Gilbert Clamens celebrano il ricco patrimonio della musica ispanica e latino-americana attraverso sottili arrangiamenti e una performance appassionata.

Espanol :

Un dúo hechizante en el que la expresiva voz de Magali Léger y la elegante guitarra de Gilbert Clamens celebran la rica herencia de la música hispana y latinoamericana a través de sutiles arreglos y una interpretación apasionada.

