Les Notes d’hiver Goshu le violoncelliste Théâtre du Repère Jeunesse Aix-en-Provence

Les Notes d’hiver Goshu le violoncelliste

Du samedi 6 au dimanche 7 décembre 2025 de 16h à 17h. Théâtre du Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Les Notes d’Hiver présentent pour la première fois un conte musical tout public avant Noël Goshu le violoncelliste. Le comédien Kristof Lorion et la violoncelliste Alice Poussin invitent petits et grands à un voyage poétique entre musique et récit.

Pour la première fois, Les Notes d’Hiver présentent un conte musical tout public, à savourer en famille avant Noël. Inspiré d’un célèbre conte japonais, ce spectacle poétique et émouvant raconte l’histoire de Goshu, jeune violoncelliste passionné dont la rencontre avec les animaux de la forêt bouleversera la vie et la musique.

Entre mots et mélodies, Kristof Lorion (récit) et Alice Poussin (violoncelle) entraînent petits et grands dans un voyage sensible et enchanteur, célébrant la force du travail, la nature et la magie de la musique. .

Théâtre du Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 00 59 10 lesnotesdhiver@gmail.com

English :

For the first time, Les Notes d?Hiver presents a musical tale for the general public in the run-up to Christmas: Goshu the cellist. Actor Kristof Lorion and cellist Alice Poussin invite young and old alike on a poetic journey between music and storytelling.

German :

Les Notes d’Hiver präsentieren zum ersten Mal ein musikalisches Märchen für alle Altersgruppen in der Vorweihnachtszeit: Goshu der Cellist. Der Schauspieler Kristof Lorion und die Cellistin Alice Poussin laden Groß und Klein zu einer poetischen Reise zwischen Musik und Erzählung ein.

Italiano :

Per la prima volta, Les Notes d’Hiver presentano al grande pubblico un racconto musicale prima di Natale: Goshu il violoncellista. L’attore Kristof Lorion e la violoncellista Alice Poussin accompagnano grandi e piccini in un viaggio poetico attraverso la musica e la storia.

Espanol :

Por primera vez, Les Notes d’Hiver presentan al gran público un cuento musical antes de Navidad: Goshu el violonchelista. El actor Kristof Lorion y la violonchelista Alice Poussin llevan a grandes y pequeños a un viaje poético a través de la música y el cuento.

