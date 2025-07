LES NOTES DU CLOCHER Les Angles

Eglise Saint Michel Les Angles Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-30 18:30:00

2025-07-30

L’association pour la sauvegarde de l’Église Saint Michel des Angles présente. Les notes du Clocher Les 10ans !

Le mercredi 30 juillet à 18h30 Concert avec Quintette Aéris à l’Eglise Saint Michel.

Des rencontres musicales variées dans un lieu …

Eglise Saint Michel Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com

English :

L’association pour la sauvegarde de l’Église Saint Michel des Angles presents. Les notes du Clocher 10 years old!

Wednesday July 30 at 6:30pm: Concert with Quintette Aéris at Eglise Saint Michel.

A variety of musical encounters in an exceptional …

German :

Die Association pour la sauvegarde de l’Eglise Saint Michel des Angles präsentiert. Les notes du Clocher Die 10 Jahre!

Am Mittwoch, den 30. Juli um 18.30 Uhr: Konzert mit Quintette Aéris in der Kirche Saint Michel.

Vielfältige musikalische Begegnungen an einem Ort …

Italiano :

L’Associazione per la Salvaguardia della Chiesa di Saint Michel des Angles presenta. Les notes du Clocher 10 anni!

Mercoledì 30 luglio alle 18.30: concerto con il Quintette Aéris nella Chiesa di Saint Michel.

Una varietà di incontri musicali in un’eccezionale …

Espanol :

L’association pour la sauvegarde de l’Église Saint Michel des Angles presenta. Les notes du Clocher ¡10 años!

Miércoles 30 de julio a las 18.30 h: Concierto con el Quintette Aéris en la iglesia Saint Michel.

Una variedad de encuentros musicales en un …

