Les nouveautés Gallica et Retronews Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris jeudi 16 octobre 2025.

Gallica et RetroNews sont deux vitrines numériques de la Bibliothèque nationale de France. Gallica met à disposition près de 10 millions de documents numérisés de toutes sortes (livres, journaux, manuscrits, cartes, enregistrements sonores, etc.). RetroNews, spécialisé dans la presse ancienne, ouvre l’accès à trois siècles du quotidien de nos aïeux via plus de 2 000 titres de journaux.

Deux sites incontournables pour les généalogistes et les historiens, deux véritables eldorados en termes d’archives, avec des fonds en augmentation constante grâce à leurs campagnes de numérisation. Mais Gallica et RetroNews sont si foisonnants qu’il est difficile de s’y orienter.

Quels renseignements généalogiques peut-on y découvrir ? Comment y mener une recherche efficace malgré des centaines de résultats affichés au premier clic ?

Cette seconde édition est enrichie de nombreux cas concrets et de nouveaux titres incontournables, avec des tutoriels entièrement repensés pour tenir compte de la toute dernière version du site RetroNews.

Conférence par Tony Neulat, généalogiste et conférencier, fondateur et animateur de la rubrique généalogie du site RetroNews, en association avec la France généalogique – CEGF

Le jeudi 16 octobre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit

Conférences gratuites, ouvertes à tous sans réservation, dans la limite des 90 places disponibles.

Public adultes.

Salle Paul Verlaine des Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 Paris

