Les Nouveaux Griots CESAM Clermont-Ferrand
Les Nouveaux Griots CESAM Clermont-Ferrand mardi 19 août 2025.
Les Nouveaux Griots Mardi 19 août, 15h00 CESAM Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-08-19T15:00:00 – 2025-08-19T18:00:00
Fin : 2025-08-19T15:00:00 – 2025-08-19T18:00:00
Le 19 août, Somy Duc et présenteront pour la première fois leur spectacle interactif « » à la suite d’ateliers proposés aux résidents de la maison d’accueil d’urgence de Clermont-Ferrand.
Pour cette création, ils seront accompagnés par :
• et , danseuses de la formation Passeur Culturel du CFD de Cergy,
• , percussionniste et spécialiste du Gumboot.
, ils construiront en temps réel un morceau de Hip Hop hybride, mêlant :
• instruments traditionnels africains,
• phrases en langue ,
• et une touche d’histoire du Hip Hop et des cultures africaines.
Après 50 minutes de partage et de création collective, ́ , avant de poursuivre la fête entre vibrations Hip Hop et sonorités afro.
CESAM 18 rue Bartholdi 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Été culturel
© Cyrille Karam