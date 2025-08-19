Les Nouveaux Griots CESAM Clermont-Ferrand

Les Nouveaux Griots Mardi 19 août, 15h00 CESAM Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-19T15:00:00 – 2025-08-19T18:00:00

Fin : 2025-08-19T15:00:00 – 2025-08-19T18:00:00

Le 19 août, Somy Duc et présenteront pour la première fois leur spectacle interactif « » à la suite d’ateliers proposés aux résidents de la maison d’accueil d’urgence de Clermont-Ferrand.

Pour cette création, ils seront accompagnés par :

• et , danseuses de la formation Passeur Culturel du CFD de Cergy,

• , percussionniste et spécialiste du Gumboot.

, ils construiront en temps réel un morceau de Hip Hop hybride, mêlant :

• instruments traditionnels africains,

• phrases en langue ,

• et une touche d’histoire du Hip Hop et des cultures africaines.

Après 50 minutes de partage et de création collective, ́ , avant de poursuivre la fête entre vibrations Hip Hop et sonorités afro.

CESAM 18 rue Bartholdi 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

© Cyrille Karam