Les nouveaux imaginaires animées Lieu Unique (le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-12 14:30 – 16:00

Gratuit : oui Réservation conseillée Gratuit, réservation conseillée : extranimation@nefanimation.fr Tout public

Plus que jamais, le film d’animation renouvelle les imaginaires et invente de nouvelles façons de raconter le monde. Quels sont ces nouveaux imaginaires et comment ces récits peuvent-ils agir sur la transformation sociétale et écologique ? Avec Sandra Mellot (directrice de la recherche des Écoles Créatives), Marie-Julie Catoir Brisson (professeure associée Audencia Nantes), Raphaël Jouzeau (réalisateur), Valentine Vendroux (réalisatrice), et Lama Serhan (chargée de programmes ARTE France). Table ronde organisée dans le cadre de NOVELARIUM–Fabrique des nouveaux récits animés. Dans le cadre du Festival ExtrAnimation du 10 au 14 décembre 2025 : des films en avant-premières, une rétrospective « Comédie! », des rencontres, des ateliers et des expositions au Lieu Unique et dans plusieurs cinémas nantais…

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.extranimation.fr/