Les nouveaux matériaux Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-29 19:45 – 20:45

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur le site.Tarifs : 4€/2,5€ Adulte

L’histoire de l’art est jalonnée d’innovations techniques qui ont profondément modifié la production et la diffusion des oeuvres d’art. Des peintures sur bois à la toile de lin, de la tempera à l’huile, les artistes de la Renaissance bouleversent leur manière de peindre. Au 20e siècle, c’est l’introduction de matériaux industriels (résine, fibrociment) qui participe à une nouvelle approche du réel (Jean Gorin, James Guitet). Plus proche de nous, tandis que certains choisissent des matériaux de récupération (Fabrice Hyber, Saâdane Afif), d’autres tentent de cristalliser le vivant (Toni Grand, Bianca Bondi).Durée : 1h30

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2222748997960400077



