Les nouveaux rendez-vous de CotCot Rieupeyroux

Les nouveaux rendez-vous de CotCot

16 rue droite Rieupeyroux Aveyron

Début : Samedi 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

En 2026, un cycle de lectures animées inédit débarque dans le réseau des médiathèques !

Chaque mois, laissez vos enfants plonger dans un univers magique où chant, danse et musique s’entrelacent pour nourrir leur imagination et éveiller leur curiosité. En partenariat avec les compagnies théâtrales A travers la peau de l’autre et Le cri du vent , cette animation créative et joyeuse invite les plus jeunes à rêver, explorer et s’émerveiller.

Pour les tout-petits, de 1 à 4 ans. Entrée libre sous réserve de places disponibles. .

16 rue droite Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie

In 2026, a brand-new series of animated readings is coming to the media library network!

