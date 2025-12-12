Les nouveaux rendez-vous de CotCot Rieupeyroux
16 rue droite Rieupeyroux Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi 2026-01-31
fin : 2026-01-31
En 2026, un cycle de lectures animées inédit débarque dans le réseau des médiathèques !
Chaque mois, laissez vos enfants plonger dans un univers magique où chant, danse et musique s’entrelacent pour nourrir leur imagination et éveiller leur curiosité. En partenariat avec les compagnies théâtrales A travers la peau de l’autre et Le cri du vent , cette animation créative et joyeuse invite les plus jeunes à rêver, explorer et s’émerveiller.
Pour les tout-petits, de 1 à 4 ans. Entrée libre sous réserve de places disponibles. .
16 rue droite Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 51 46 reseau.mediatheques@ccabsv.fr
In 2026, a brand-new series of animated readings is coming to the media library network!
