Les Nouveaux sauvages, Le Vox, Mayenne
Les Nouveaux sauvages, Le Vox, Mayenne lundi 16 mars 2026.
Les Nouveaux sauvages Lundi 16 mars, 09h30 Le Vox Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-16T09:30:00+01:00 – 2026-03-16T11:32:00+01:00
Fin : 2026-03-16T09:30:00+01:00 – 2026-03-16T11:32:00+01:00
Le Vox 16 place Juhel, Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0766#showmovie?id=5DJYB »}]
Reflets du cinéma – L’inégalité, l’injustice et l’exigence auxquelles nous expose le monde où l’on vit provoquent du stress et des dépressions chez beaucoup de gens. Certains craquent. « Les Nouvea… Le Vox Les Nouveaux sauvages