Les Nouvelles aventures de Gros Pois et Petit Point – de Uzi et Lotta Geffenblad Cinématographe (Le) Nantes dimanche 21 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-21 11:00 – 11:45

Gratuit : non 6 € / 4 € / 3 € Plein tarif 6€tarif réduit 4€ (carte Cézam, Tourisme et Loisirs, CCP, COS, université permanente, Moneko)tarif réduit 3€ (Enfants, étudiant·es, demandeurs d’emploi, CartS, bénéficiaires RSA, TU-Nantes, bénéficiaires AAH gratuité accomp., Carte Blanche) Jeune Public

« Les Nouvelles aventures de Gros Pois et Petit Point » de Uzi et Lotta Geffenblad (Suède, 2014) 43 min. – 6 films Gros-pois et Petit-point sont deux personnages qui se distinguent par leur pelage : l’un a des pois, l’autre des points, et ils sont très heureux comme ça ! Cette série de six épisodes retrace leur quotidien plein de péripéties. à partir de 2 ans

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 0285520010 https://www.lecinematographe.com