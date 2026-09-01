Informations pratiques

Fontaine-l’Abbé

Les Nouvelles Coordonnées visite guidée du site et de sa biodiversité

LES NOUVELLES COORDONNEES 1084 Route de Serquigny Fontaine-l’Abbé Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir Les Nouvelles Coordonnées , coopérative artistique et artisanale , au cœur de la friche de Courcelles.

Partez aussi à la découverte de la biodiversité du site.

De 10h00 à 11h30 20 personnes maximum

De 11h30 à 12h30 Démonstration Restitution des projets design et éco-scénographie (présentation des installations issues des résidences et expérimentation autour du design inversé et du réemploi, en présence des artistes. Un temps d’échange pour comprendre les démarches de créations à partir des ressources existantes).

De 14h00 à 15h30 20 personnes maximum

En parallèle de ces visites sur la biodiversité et le parcours pédagogique, le site accueille les Journées Européennes du Patrimoine de 10h à 17h avec une exposition d’anciennes pièces d’avions (Cap10 et Cap230). .

LES NOUVELLES COORDONNEES 1084 Route de Serquigny Fontaine-l’Abbé 27470 Eure Normandie +33 7 82 05 04 86

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English : Les Nouvelles Coordonnées visite guidée du site et de sa biodiversité

L’événement Les Nouvelles Coordonnées visite guidée du site et de sa biodiversité Fontaine-l’Abbé a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay