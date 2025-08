Les nouvelles frontières de l’extrême-droite Cosmopolis Nantes

Les nouvelles frontières de l’extrême-droite Cosmopolis Nantes samedi 4 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-04 16:00 – 17:30

Avec Nina Bergman – secrétaire internationale des syndicats suédois des professionnels de la santé, Anna Lisa Boni – maire-adjointe de Bologne (Italie) et ancienne secrétaire générale d’Eurocities, Christophe Clergeau – député européen, Arnauld Leclerc – politologue, professeur de sciences politiques à Nantes UniversitéLa construction européenne a poursuivi un projet de paix et de rapprochement des peuples. Libre circulation des femmes et des hommes, des marchandises, des capitaux, des services : peu à peu, les frontières se sont estompées. Mais aujourd’hui, la montée de l’extrême-droite à travers l’Europe remet les frontières au cœur des débats.Frontière physique lorsqu’il s’agit pour l’extrême droite de promettre la fin des migrations. Mais aussi frontière au sein même de la société quand les populismes, par opportunisme, opposent entre elles des catégories de populations : travailleurs contre « assistés », urbains contre ruraux, salariés contre retraités, nationaux contre étrangers, etc.À travers l’Europe, comment s’incarnent ces dynamiques négatives ? Quels sont les risques pour la société et la démocratie ? Quels mécanismes ces populismes mobilisent-ils et comment les enrayer ?Table ronde organisée par EuropAgora dans le cadre de l’édition 2025 de Décryptages consacrée au thème des frontières. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages/

