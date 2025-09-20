Les Nouvelles Galeries d’Annecy Nouvelles Galeries Annecy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:45:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:45:00

Visite guidée proposée par le service Ville d’art et d’histoire d’Annecy en partenariat avec Les Nouvelles Galeries et Citynove

Explorez les courbes des Nouvelles Galeries d’Annecy, des années 1960 à aujourd’hui ! Implanté à l’origine dans un quartier en pleine rénovation, puis réinterprété en 2020 par Manuelle Gautrand, l’édifice est devenu un signal fort dans le paysage urbain, labellisé Architecture Contemporaine Remarquable en 2003.

avec Théo Arifont, guide-conférencier de la Ville d’Annecy

Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 14 h 45 et à 16 h 30

Durée : 1 h à 1 h 15

RDV aux Nouvelles Galeries, devant l’entrée ouest (n°23 boulevard du Lycée)

Bus SIBRA : Galeries Lafayette ou Parmelan

Accessible partiellement aux PMR

Nouvelles Galeries 23 boulevard du Lycée annecy Annecy 74000 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

© Ville d’Annecy – Lauriane Gouttenoire