Les nouvelles Illuminations de Noël des Champs-Elysées Champs-Elysées Paris

Nouvelles technologies, nouveau spectacle « son et lumière », nouvelle marraine. Tout sera réuni pour faire du lancement de cette édition 2025 une soirée de magie pour les Parisiens, les Parisiennes et tous les amoureux des Champs-Elysées.

Rejoignez-nous sur l’Avenue entièrement piétonnisée, en famille ou entre amis pour une soirée d’émerveillement !

La « plus belle avenue du monde » donnera le coup

d’envoi de ses Illuminations des fêtes de fin d’année dimanche 16 novembre à 18h30 !

Le dimanche 16 novembre 2025

de 18h30 à 00h00

gratuit Tout public.

Champs-Elysées 99 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris

https://x.com/AvChampsElysees