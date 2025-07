Les Nouvelles Terrasses Musicales Gemini Cream Lion-sur-Mer

Parc de la Mairie Lion-sur-Mer Calvados

Début : 2025-07-23 21:00:00

fin : 2025-07-23

2025-07-23

La municipalité vous invite à profiter de concerts gratuits en plein air tout l’été ! Venez découvrir des artistes aux styles variés dans une ambiance conviviale. Buvette sur place.

Ce soir, découvrez GEMINI CREAM :

Cinq musiciens, une énergie explosive, une fusion Funk, Soul, Rock et Blues. La voix puissante de Nathan, les chœurs de Baptiste et Marin, et une rythmique nourrie à la Motown Gemini Cream transforme chaque soirée en véritable show festif.

Ces événements sont organisés par la municipalité.

Venez nombreux partager ces moments festifs et musicaux !

Parc de la Mairie Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie accueil@lionsurmer.fr

English : Les Nouvelles Terrasses Musicales Gemini Cream

The municipality invites you to enjoy free open-air concerts all summer long! Come and discover a variety of artists in a convivial atmosphere. Refreshments on site.

Tonight, discover GEMINI CREAM:

Five musicians, explosive energy, a fusion of Funk, Soul, Rock and Blues. With Nathan’s powerful vocals, Baptiste and Marin’s backing vocals, and a Motown-flavored rhythm section, Gemini Cream transforms every evening into a festive show.

These events are organized by the municipality.

We look forward to seeing you there!

German : Les Nouvelles Terrasses Musicales Gemini Cream

Die Stadtverwaltung lädt Sie ein, den ganzen Sommer über kostenlose Konzerte unter freiem Himmel zu genießen! Entdecken Sie Künstler mit unterschiedlichen Stilen in einer geselligen Atmosphäre. Getränke vor Ort.

Heute Abend können Sie GEMINI CREAM entdecken:

Fünf Musiker, eine explosive Energie, eine Fusion aus Funk, Soul, Rock und Blues. Die kraftvolle Stimme von Nathan, der Gesang von Baptiste und Marin und ein von Motown geprägter Rhythmus: Gemini Cream verwandelt jeden Abend in eine festliche Show.

Diese Veranstaltungen werden von der Gemeinde organisiert.

Kommen Sie zahlreich, um diese festlichen und musikalischen Momente zu teilen!

Italiano :

Il Comune vi invita a partecipare a concerti gratuiti all’aperto per tutta l’estate! Venite a scoprire artisti di tutti gli stili in un’atmosfera amichevole. Rinfresco in loco.

Questa sera, scoprite i GEMINI CREAM:

Cinque musicisti, energia esplosiva, una fusione di Funk, Soul, Rock e Blues. Con la voce potente di Nathan, i cori di Baptiste e Marin e una sezione ritmica di stampo Motown, i Gemini Cream trasformano ogni serata in un vero e proprio party show.

Questi eventi sono organizzati dal Comune.

Venite tutti a condividere questi momenti di festa e di musica!

Espanol :

El ayuntamiento le invita a disfrutar de conciertos gratuitos al aire libre durante todo el verano Venga a descubrir artistas de todos los estilos en un ambiente agradable. Refrescos in situ.

Esta noche, descubra a GEMINI CREAM:

Cinco músicos, una energía explosiva, una fusión de Funk, Soul, Rock y Blues. Con la potente voz de Nathan, los coros de Baptiste y Marin, y una sección rítmica llena de Motown, Gemini Cream convierte cada noche en una auténtica fiesta.

Estos eventos están organizados por el ayuntamiento.

Vengan todos y compartan estos momentos festivos y musicales

