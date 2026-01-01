Les Nubians Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Les Nubians

Le Makeda accueille à nouveau Les Nubians. Leur retour s’inscrit dans une nouvelle dynamique pour le lieu, et c’est un vrai bonheur de poursuivre cette belle histoire avec elles, pour une soirée pleine d’émotions, de groove et de Neo Soul intemporelle.

Pionnières de la Neo Soul et duo légendaire nommé aux Grammy Awards, Les Nubians illuminent la scène musicale avec leur Soul Afropéenne unique et sophistiquée. Les sœurs Hélène et Célia Faussart est un duo mêlant magistralement la langue française aux influences de Sade et de Soul II Soul, mais aussi au Hip-Hop et à l’essence des musiques africaines.



Icônes de l’histoire musicale, elles ont marqué les charts américains, suivant les traces de géants tels qu’Édith Piaf, Charles Aznavour ou Manu Dibango. Connues pour leur hit Makéda , issu de leur premier album Princesses Nubiennes, elles ont remporté le Soul Train Lady of Soul Award et ont été honorées par deux nominations aux NAACP Image Awards. Leur deuxième album, One Step Forward, a été acclamé par la critique et nommé aux Grammy Awards, consolidant leur statut sur la scène internationale.



La tournée RE:LOADED est une célébration vibrante de leur catalogue intemporel, avec des rééditions vinyles spéciales et colorées. Et pour cette soirée exceptionnelle, elles interpréteront leur titre Au Makeda , spécialement pour vous ! .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@lemakeda.com

English :

Makeda welcomes back Les Nubians. Their return is part of a new dynamic for the venue, and it’s a real pleasure to continue this beautiful story with them, for an evening full of emotion, groove and timeless Neo Soul.

