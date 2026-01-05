LES NUBIANS RE:LOADED TOUR Montpellier

LES NUBIANS RE:LOADED TOUR

100 Rue Ferdinand de Lesseps Montpellier Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-09

2026-01-09

Les Nubians, pionnières de la Neo Soul et duo légendaire nommé aux Grammy Awards, illuminent la scène musicale avec leur soul afropéenne. Les sœurs Hélène et Célia Faussart forment un duo mêlant la langue française, les influences de Sade et de Soul II Soul, le Hip-Hop et les musiques africaines. Les Nubians ont marqué l’histoire de l’industrie musicale en entrant dans les charts américains, suivant ainsi les traces de géants tels qu’Édith Piaf, Charles Aznavour et Manu Dibango.

Connues pour leur hit Makéda , issu de leur premier album Princesses Nubiennes , elles ont remporté le Soul Train Lady of Soul Award et ont été honorées par deux nominations aux NAACP Image Awards. Leur deuxième album, One Step Forward , a été acclamé par la critique et nommé aux Grammy Awards, consolidant leur statut sur la scène internationale. Un voyage musical inoubliable, vibrant de passion et de spiritualité !

à partir de 21h (ouverture des portes 20h30)

Style Soul Afropéenne .

100 Rue Ferdinand de Lesseps Montpellier 34070 Hérault Occitanie

The Nubians, pioneers of Neo Soul and legendary Grammy-nominated duo, light up the music scene with their Afropean soul. Sisters Hélène and Célia Faussart form a duo blending the French language, Sade and Soul II Soul influences, hip-hop and African music.

