Les Nuées d’Alfonse Le Village d’Alfonse Rennes Samedi 5 juillet, 12h00 Ille-et-Vilaine

Prix libre

Open air festif au Village d’Alfonse avec concerts, DJ sets, ateliers artistiques et ludiques, open mic… Une journée gratuite et ouverte à toutes et tous !

**Untitled Collectif x Association Le Village d’Alfonse**

Samedi 5 juillet

12h – 00h

Entrée prix libre et conscient

Le Village d’Alfonse

Le 5 juillet, les Nuées du Collectif Untitled se posent au Village d’Alfonse pour un open air qui fera chatoyer tes plus belles plumes

Dans ce joli jardin caché , prépare-toi à frémir de plaisir lors de cette journée rythmée par les arts et la musique

Au programme : open mic, concerts live, DJ sets, ateliers artistiques, ludiques et bien plus… un programme ouvert à toutes et tous !

Mille mercis à l’auteur et dessinateur @stephanedoreau pour cette affiche complètement perrrchées

Au plaisir de vous y retrouver !

**PROGRAMMATION « LES NUÉES D’ALFONSE »**

**Animations**

• Dès 12h / Livret d’énigmes. En accès libre

• 12h30 – 14h30 / Atelier création de nichoirs. Sur inscription

• 12h – 16h / Atelier d’initiation à la réflexologie plantaire. Prix libre

• Dès 15h / Atelier Sérigraphie encre végétale – Impression textile. Prix libre

• Au cours de l’après-midi / Atelier pour enfants : crée ton oiseau coloré ! En accès libre.

Certains ateliers sont à prix libres : merci de prévoir du cash.

**Programmation artistique et musicale**

• Dès 12h / Performance : Claire Lebret – Création picturale & Intelligence Artificielle

• 16h / Jam & Open Mic (scène ouverte) – avec Nyota. Sur inscription.

• 18h / Concert : Randy – Rap

• 19h30 / Live électro : Looshan – Concert afro house, empreintes sonores Caribéennes

• 21h / DJs set (house music) : Octam & Pietro, Pio, Lord Bien à l’aise – Collectif Untitled

Informations pratiques :

Le Village d’Alfonse, 38 Bd Villebois Mareuil, 35000 Rennes

Accessibilité PMR

✉️ [contact.untitledfestival@gmail.com](mailto:contact.untitledfestival@gmail.com)

0617223872 contact.untitledfestival@gmail.com

Le Village d’Alfonse 38 Boulevard mareuil 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine