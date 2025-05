Les nuit des forêts – Navarrenx, 7 juin 2025 07:00, Navarrenx.

Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-07

2025-06-07

La forêt de Navarrenx couvre un tiers du territoire communal. Guidés par des personnes ressources, vous pourrez découvrir les différents aspects liés à sa dimension économique, écologique, mais aussi apprendre comment elle peut stimuler notre imaginaire et nous ressourcer. Ces activités vous amèneront à réfléchir au lien qui nous lie à la forêt et plus généralement à la place de l’homme dans son environnement.

9h Accueil et présentation

10h De l’arbre sur pied à la poutre

14h Marche sophro dynamique

14h WOODING / Chantier participatif

16h30 Balade Biodiversité et forêt

18h L’arbre et les milieux forestiers dans le cycle de l’eau

20h30 Initation au Qo gong

21h Les chauves-souris en forêt .

Forêt communale de Navarrenx

Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 56 09 48 v.jutel@cen-na.org

