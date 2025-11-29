Les Nuits Arméniennes concert MiASin La Citadelle Le Château-d’Oléron
Les Nuits Arméniennes concert MiASin
La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
Début : 2025-11-29 21:00:00
fin : 2025-11-29 23:00:00
2025-11-29
Miasin Ensemble en arménien, est un groupe entièrement féminin regroupant cinq musiciennes françaises, arméniennes et turques, chantant avec passion et énergie dans leurs langues maternelles des thèmes personnels et sociaux.
La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 70 95 41 stopcrohno@gmail.com
English : Les Nuits Arméniennes MiASin concert
Miasin, which means Together in Armenian, is an all-female group of five French, Armenian and Turkish musicians who sing personal and social themes with passion and energy in their native languages.
German : Les Nuits Arméniennes MiASin-Konzert
Miasin Ensemble auf Armenisch ist eine rein weibliche Gruppe von fünf Musikerinnen aus Frankreich, Armenien und der Türkei, die mit Leidenschaft und Energie in ihren Muttersprachen über persönliche und gesellschaftliche Themen singen.
Italiano :
Miasin, che significa Insieme in armeno, è un gruppo tutto al femminile composto da cinque musiciste francesi, armene e turche che cantano temi personali e sociali con passione ed energia nelle loro lingue d’origine.
Espanol : Les Nuits Arméniennes Concierto MiASin
Miasin, que significa Juntos en armenio, es un grupo femenino formado por cinco músicos franceses, armenios y turcos que cantan temas personales y sociales con pasión y energía en sus lenguas maternas.
