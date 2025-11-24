Les Nuits Arméniennes Exposition l’Éden Éphémère Salle de L’Arsenal, Citadelle Le Château-d’Oléron

Les Nuits Arméniennes Exposition l’Éden Éphémère

Salle de L’Arsenal, Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2025-11-24

fin : 2025-11-29

2025-11-24

L’Éden Éphémère est une traversée poétique et sensible au cœur des tensions écologiques contemporaines.

Salle de L’Arsenal, Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 70 95 41 stopcrohno@gmail.com

English : Armenian Nights Éden Éphémère exhibition

L?Éden Éphémère is a poetic and sensitive journey to the heart of contemporary ecological tensions.

German : Les Nuits Arméniennes Ausstellung l’Éden Éphémère

L?Éden Éphémère ist eine poetische und sensible Reise durch das Herz der zeitgenössischen ökologischen Spannungen.

Italiano :

L’Éden Éphémère è un viaggio poetico e sensibile nel cuore delle tensioni ecologiche contemporanee.

Espanol : Exposición Noches armenias Éden Éphémère

L’Éden Éphémère es un viaje poético y sensible al corazón de las tensiones ecológicas contemporáneas.

