Les Nuits Arméniennes Exposition l’Éden Éphémère Salle de L’Arsenal, Citadelle Le Château-d’Oléron
Les Nuits Arméniennes Exposition l’Éden Éphémère Salle de L’Arsenal, Citadelle Le Château-d’Oléron lundi 24 novembre 2025.
Les Nuits Arméniennes Exposition l’Éden Éphémère
Salle de L’Arsenal, Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-24
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-24
L’Éden Éphémère est une traversée poétique et sensible au cœur des tensions écologiques contemporaines.
.
Salle de L’Arsenal, Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 70 95 41 stopcrohno@gmail.com
English : Armenian Nights Éden Éphémère exhibition
L?Éden Éphémère is a poetic and sensitive journey to the heart of contemporary ecological tensions.
German : Les Nuits Arméniennes Ausstellung l’Éden Éphémère
L?Éden Éphémère ist eine poetische und sensible Reise durch das Herz der zeitgenössischen ökologischen Spannungen.
Italiano :
L’Éden Éphémère è un viaggio poetico e sensibile nel cuore delle tensioni ecologiche contemporanee.
Espanol : Exposición Noches armenias Éden Éphémère
L’Éden Éphémère es un viaje poético y sensible al corazón de las tensiones ecológicas contemporáneas.
L’événement Les Nuits Arméniennes Exposition l’Éden Éphémère Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes