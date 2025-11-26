Les Nuits Arméniennes Haïdouti Orkestar Dolus-d’Oléron

Les Nuits Arméniennes Haïdouti Orkestar

La Guinalière Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 23 EUR

15€ tarif étudiant

Début : 2025-11-26 21:00:00

fin : 2025-11-26 23:00:00

2025-11-26

Installé dans le paysage musical international depuis bientôt une double décennie, notre bande de gaillardes et gaillards musiciens venus de Turquie, de France, de Roumanie et de Serbie continue de brasser les cultures.

La Guinalière Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 70 95 41 stopcrohno@gmail.com

English : Les Nuits Arméniennes Haïdouti Orkestar

A fixture on the international music scene for almost two decades now, our band of lanky musicians from Turkey, France, Romania and Serbia continue to mix cultures.

German : Die Armenischen Nächte Haidouti Orkestar

Seit fast einem doppelten Jahrzehnt in der internationalen Musiklandschaft etabliert, mischt unsere Bande von Musikerinnen und Musikern aus der Türkei, Frankreich, Rumänien und Serbien weiterhin die Kulturen auf.

Italiano :

Presente sulla scena musicale internazionale da quasi due decenni, il nostro gruppo di musicisti allampanati provenienti da Turchia, Francia, Romania e Serbia continua a mescolare le culture.

Espanol : Noches armenias Haïdouti Orkestar

Nuestra banda de espigados músicos de Turquía, Francia, Rumanía y Serbia, un fijo en la escena musical internacional desde hace casi dos décadas, sigue mezclando culturas.

