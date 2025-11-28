Les Nuits Arméniennes Les Ogres de Barback et Velw DJ Set Salle du Galion Saint-Trojan-les-Bains

Les Nuits Arméniennes Les Ogres de Barback et Velw DJ Set

Salle du Galion Boulevard de la plage Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Début : 2025-11-28 21:30:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Soirée musicale entre le concert événement les Ogres de Barback et l’after de Velw DJ Set.

English : Les Nuits Arméniennes Les Ogres de Barback and Velw DJ Set

A musical evening between the Ogres de Barback concert and the Velw DJ Set after-party.

German : Les Nuits Arméniennes Les Ogres de Barback und Velw DJ Set

Musikalischer Abend zwischen dem Event-Konzert von Les Ogres de Barback und der After-Show-Party von Velw DJ Set.

Italiano :

Una serata di musica, con un concerto speciale dei Les Ogres de Barback e un after-party a cura di Velw DJ Set.

Espanol : Les Nuits Arméniennes Les Ogres de Barback y Velw DJ Set

Una noche de música, con un concierto especial de Les Ogres de Barback y una fiesta posterior a cargo de Velw DJ Set.

