Les Nuits Arméniennes Les Ogres de Barback et Velw DJ Set Salle du Galion Saint-Trojan-les-Bains
Les Nuits Arméniennes Les Ogres de Barback et Velw DJ Set Salle du Galion Saint-Trojan-les-Bains vendredi 28 novembre 2025.
Les Nuits Arméniennes Les Ogres de Barback et Velw DJ Set
Salle du Galion Boulevard de la plage Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 21:30:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Soirée musicale entre le concert événement les Ogres de Barback et l’after de Velw DJ Set.
.
Salle du Galion Boulevard de la plage Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 70 95 41 stopcrohno@gmail.com
English : Les Nuits Arméniennes Les Ogres de Barback and Velw DJ Set
A musical evening between the Ogres de Barback concert and the Velw DJ Set after-party.
German : Les Nuits Arméniennes Les Ogres de Barback und Velw DJ Set
Musikalischer Abend zwischen dem Event-Konzert von Les Ogres de Barback und der After-Show-Party von Velw DJ Set.
Italiano :
Una serata di musica, con un concerto speciale dei Les Ogres de Barback e un after-party a cura di Velw DJ Set.
Espanol : Les Nuits Arméniennes Les Ogres de Barback y Velw DJ Set
Una noche de música, con un concierto especial de Les Ogres de Barback y una fiesta posterior a cargo de Velw DJ Set.
L’événement Les Nuits Arméniennes Les Ogres de Barback et Velw DJ Set Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes