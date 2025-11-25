Les Nuits Arméniennes Mathieu Madénian Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron

Les Nuits Arméniennes Mathieu Madénian

Eldorado 5 rue de la république Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 26 EUR

20€ tarif étudiant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 19:30:00

fin : 2025-11-25 21:00:00

Date(s) :

2025-11-25

À pleurer de rire , c’est la promesse que fait Mathieu Madenian avec ce quatrième et nouveau spectacle.

English : Les Nuits Arméniennes Mathieu Madénian

Crying with laughter is the promise Mathieu Madenian makes with his fourth and latest show.

German : Die armenischen Nächte Mathieu Madénian

Zum Heulen vor Lachen , das ist das Versprechen, das Mathieu Madenian mit seiner vierten und neuen Show macht.

Italiano :

Piangere dalle risate è la promessa che Mathieu Madenian fa con il suo quarto e ultimo spettacolo.

Espanol : Les Nuits Arméniennes Mathieu Madénian

Llorar de risa es la promesa que Mathieu Madenian hace con su cuarto y último espectáculo.

