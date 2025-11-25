Les Nuits Arméniennes Mathieu Madénian Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron
Eldorado 5 rue de la république Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 26 EUR
20€ tarif étudiant
Début : 2025-11-25 19:30:00
fin : 2025-11-25 21:00:00
À pleurer de rire , c’est la promesse que fait Mathieu Madenian avec ce quatrième et nouveau spectacle.
Eldorado 5 rue de la république Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 70 95 41 stopcrohno@gmail.com
English : Les Nuits Arméniennes Mathieu Madénian
Crying with laughter is the promise Mathieu Madenian makes with his fourth and latest show.
German : Die armenischen Nächte Mathieu Madénian
Zum Heulen vor Lachen , das ist das Versprechen, das Mathieu Madenian mit seiner vierten und neuen Show macht.
Italiano :
Piangere dalle risate è la promessa che Mathieu Madenian fa con il suo quarto e ultimo spettacolo.
Espanol : Les Nuits Arméniennes Mathieu Madénian
Llorar de risa es la promesa que Mathieu Madenian hace con su cuarto y último espectáculo.
