Les Nuits Arméniennes Repas Arménien Salle du Galion Saint-Trojan-les-Bains vendredi 28 novembre 2025.
Salle du Galion Boulevard de la plage Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Début : 2025-11-28 19:00:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Découverte culinaire. Cette soirée promet une immersion chaleureuse et inoubliable.
Salle du Galion Boulevard de la plage Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 70 95 41 stopcrohno@gmail.com
English : Les Nuits Arméniennes Armenian meal
Culinary discovery. This evening promises a warm and unforgettable immersion.
German : Armenische Nächte Armenisches Essen
Kulinarische Entdeckungen. Dieser Abend verspricht ein herzliches und unvergessliches Eintauchen in die Welt.
Italiano :
Scoperta culinaria. La serata promette di essere un’esperienza calda e indimenticabile.
Espanol : Les Nuits Arméniennes Comida armenia
Descubrimiento culinario. La velada promete ser una experiencia cálida e inolvidable.
