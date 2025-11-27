Les Nuits Arméniennes Salle Le Chai Saint-Georges-d’Oléron
Les Nuits Arméniennes Salle Le Chai Saint-Georges-d’Oléron jeudi 27 novembre 2025.
Les Nuits Arméniennes
Salle Le Chai 89 rue des sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 26 – 26 – 26 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27
fin : 2025-11-27
Date(s) :
2025-11-27
Concert de Svetlana Navassardian, immense pianiste arménienne au rayonnement international.
.
Salle Le Chai 89 rue des sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 51 02
English : Armenian Nights
Concert by Svetlana Navassardian, an outstanding Armenian pianist of international renown.
German : Armenische Nächte
Konzert von Svetlana Navassardian, einer immensen armenischen Pianistin mit internationaler Ausstrahlung.
Italiano :
Concerto di Svetlana Navassardian, grande pianista armena di fama internazionale.
Espanol : Noches armenias
Concierto de Svetlana Navassardian, gran pianista armenia de renombre internacional.
L’événement Les Nuits Arméniennes Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes