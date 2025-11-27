Les Nuits Arméniennes Salle Le Chai Saint-Georges-d’Oléron

Les Nuits Arméniennes

Salle Le Chai 89 rue des sports Saint-Georges-d'Oléron Charente-Maritime

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Concert de Svetlana Navassardian, immense pianiste arménienne au rayonnement international.

+33 5 46 76 51 02

English : Armenian Nights

Concert by Svetlana Navassardian, an outstanding Armenian pianist of international renown.

German : Armenische Nächte

Konzert von Svetlana Navassardian, einer immensen armenischen Pianistin mit internationaler Ausstrahlung.

Italiano :

Concerto di Svetlana Navassardian, grande pianista armena di fama internazionale.

Espanol : Noches armenias

Concierto de Svetlana Navassardian, gran pianista armenia de renombre internacional.

